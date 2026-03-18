Da Serra ao Tejo: quando a literatura caxiense deságua em terras lusitanas 

O cartunista português Luís Afonso (E) e o escritor caxiense Jorge Finatto lançam livro escrito em parceria. Divulgação / Divulgação

Olha só que bacana essa parceria que floresce em terras lusitanas. O escritor caxiense Jorge Adelar Finatto e o jornalista português Luís Afonso escreveram O Ônibus Autocarro, publicado pela lisboeta editora Abysmo.

A obra reúne histórias passadas dentro de ônibus, no Brasil, e de autocarros, no caso de Portugal, pois é assim que são chamados esses veículos de transporte coletivo no país europeu. Cada um dos autores escreveu 10 capítulos do livro, no português de seu respectivo país de origem.

— O livro nasceu de um convite que Luís Afonso me fez. Aceitei logo, tenho grande admiração pelo trabalho e talento dele — conta Finatto, ganhador do Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras, na categoria crônica, com o livro Navegador de Barco de Papel, em 2020.

Com residência em Porto Alegre, Finatto também é autor, entre outros títulos, de O fazedor de auroras.

"O Ônibus Autocarro" tem a capa ilustrada por Clara Finatto. Editora Abysmo / Reprodução

Onde vai ser o lançamento