Projeto valoriza a cultura afrodiaspórica em Caxias

Durante os encontros, o espaço de memória se transforma em território de escuta, ritmo e afirmação cultural. Nanda Martha / Divulgação

Te liga, tá rolando aos sábados o projeto Yabás Agbês, voltado a mulheres, com foco no aprendizado do instrumento agbê e na valorização da cultura afrodiaspórica (expressões, saberes e modos de vida produzidos por povos africanos e seus descendentes fora do continente africano, resultantes da diáspora forçada).

As atividades seguem até o dia 11 de abril, sempre a partir das 13h, no Museu Municipal de Caxias do Sul.

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Durante os encontros, o espaço de memória se transforma em território de escuta, ritmo e afirmação cultural. Além das oficinas, o projeto contará com palestras ministradas por mulheres negras, que compartilharão suas trajetórias na cena cultural de Caxias, abordando desafios, permanência e produção artística no município.

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