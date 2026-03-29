Poeta Anna Barton apresenta método sonhográfico em painel literário em Caxias do Sul

Vai rolar nesta segunda-feira (30), o último encontro do mês de março do Órbita Literária — e o 499º de sua história, em Caxias do Sul.
A partir das 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha, a poeta sonhografista, Anna Barton, vai conduzir o painel Puxando a cauda de sonhos: escrita, método, aula. Anna é pseudônimo de Marina dos Reis, pós-doutoranda na linha de pesquisa História, Filosofia e Educação na UCS.
No bate-papo desta segunda-feira, a poeta vai compartilhar com a galera alguns relatos de experiência teórica da pesquisa-escrita com o método sonhográfico, que resultaram em publicações recentes como O enorme - Livro de sonhos, lançado no dia 12 de março, no Zarabatana Café, além de Corpoliverso, sonhografia infamiliar e Carijou.
Pinta lá, a entrada é franca!