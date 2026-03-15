Órbita Literária debate a leitura e a democratização do acesso ao livro

Vivi Costa, painelista desta segunda-feira do Órbita Literária, tem 12 livros publicados, entre eles a “Coleção Pé-de-Meia”. Marina Rech / Divulgação

Pauta do Órbita Literária desta segunda-feira (16) abre um portal de discussão urgente e necessário. Porque é (ou deveria ser) uma discussão diária, em todas as esferas da sociedade.

A pauta é leitura. E discutir leitura é também discutir educação, cultura, cidadania e estratégias de democratização do acesso ao livro.

Essa é a defesa de Vivi Costa, professora, assistente social e escritora, especialista em Literatura Infantil e Juvenil, que vai conduzir o painel Do Palco ao Livro, Do Livro às Telas, atração desta segunda, a partir das 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - Centro - Caxias do Sul).