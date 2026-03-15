Órbita Literária debate a leitura e a democratização do acesso ao livro

Pauta do Órbita Literária desta segunda-feira (16) abre um portal de discussão urgente e necessário. Porque é (ou deveria ser) uma discussão diária, em todas as esferas da sociedade.
A pauta é leitura. E discutir leitura é também discutir educação, cultura, cidadania e estratégias de democratização do acesso ao livro.
Essa é a defesa de Vivi Costa, professora, assistente social e escritora, especialista em Literatura Infantil e Juvenil, que vai conduzir o painel Do Palco ao Livro, Do Livro às Telas, atração desta segunda, a partir das 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - Centro - Caxias do Sul).
Pinta lá, a entrada é franca.