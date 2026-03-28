Oficinas gratuitas ensinam como acessar financiamentos públicos para o setor cultural

Te liga! Essa é pra ti que deseja entender melhor como acessar e concorrer aos financiamentos públicos do setor cultural. Estão abertas as inscrições para uma série de oficinas do programa DICA - Desenvolvimento, Impulsionamento, Capacitação e Aprimoramento de Projetos Culturais. Quem encabeça a ideia é o ator, produtor e gestor cultural Fabio Schmidt.
Talvez alguns de você se lembrem do cara no palco, na performance Freddie Rock Star - The Show Must Go On, mas o Schmidt também é um competente produtor, por isso, as aulas dele são uma via bem bacana pra ti que busca se informar melhor nessa área.Duas turmas já estão com datas definidas e vagas abertas. As oficinas são gratuitas, viu!
Onde ocorrem as aulas
- No Ponto de Cultura Casa das Etnias, no bairro Panazzolo, as atividades serão às terças-feiras, das 19h às 22h, em abril (dias 7, 14, 28), maio (5 , 12, 19) e junho (2 e 9).
- No Instituto Hércules Galló, no bairro Galópolis, as oficinas serão às quintas-feiras, das 14h às 17h, em abril (9, 16, 23, 30) e maio (7, 14, 21, 28).
- Em breve, também serão oferecidas atividades na Fluência Casa Hip Hop, no bairro Santa Fé.
- Inscrições e mais informações neste link.