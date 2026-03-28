Oficinas gratuitas ensinam como acessar financiamentos públicos para o setor cultural

Te liga! Essa é pra ti que deseja entender melhor como acessar e concorrer aos financiamentos públicos do setor cultural. Estão abertas as inscrições para uma série de oficinas do programa DICA - Desenvolvimento, Impulsionamento, Capacitação e Aprimoramento de Projetos Culturais. Quem encabeça a ideia é o ator, produtor e gestor cultural Fabio Schmidt.

Talvez alguns de você se lembrem do cara no palco, na performance Freddie Rock Star - The Show Must Go On, mas o Schmidt também é um competente produtor, por isso, as aulas dele são uma via bem bacana pra ti que busca se informar melhor nessa área.Duas turmas já estão com datas definidas e vagas abertas. As oficinas são gratuitas, viu!