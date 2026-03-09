Oficina debate acessibilidade e inclusão em museus de Caxias

O projeto Igreja Santo Sepulcro: memórias de fé e arte promove, nesta terça-feira (10), às 10h, uma oficina fundamental no Arquivo Histórico Municipal, em Caxias do Sul. Sob o comando de Milena Eich, doutora em Educação, o encontro focará em acessibilidade atitudinal e comunicacional em museus e espaços de memória.
A atividade, que tem entrada franca (inscrições via formulário neste link), prepara o terreno para o lançamento, em abril, de um livro sobre o icônico templo do bairro Lourdes, assinado por Rodrigo Lopes, da coluna Memória, do Pioneiro, e Elenira Prux.