Oficina de desenho e pintura estimula o olhar criativo em Bento Gonçalves

Quem curte artes visuais tem programa certo pra esse sábado (7). É que vai rolar a oficina prática de desenho e pintura Respiro Criativo com o artista e ilustrador Ricardo Pirecco.
O espaço escolhido pra oficina é a Tubuna (Rua Nelson Carraro, 750, bairro Santo Antão - Bento Gonçalves).
Mais do que aprender técnicas isoladas, a experiência propõe exercitar o olhar e ampliar repertórios, valorizando o percurso tanto quanto o resultado final.
Quanto custa
A oficina ocorre das 14h às 17h e custa R$ 320 (inclui coffee break e materiais para a oficina). Vagas limitadas. Inscrições pelo @tubuna750 ou (54)98115-4011.