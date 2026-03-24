Obras de Cícero Dias, Anita Malfatti, Heitor dos Prazeres e Ado Malagoli, da coleção particular de José Antônio e Hieldis Martins, serão expostas em Caxias do Sul

"Aldeia", óleo sobre tela de Cícero Dias. Acervo José Antônio e Hieldis Martins / Divulgação

Anualmente, o desafio se impõe: quais obras da coleção particular de José Antônio e Hieldis Martins virão a público? Pra quem (ainda) não sabe, o acervo do casal é um dos mais preciosos do Brasil — invejado por muitos museus país afora.

Pois bem, na próxima quarta-feira (1º/04), entra em cartaz na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, a mostra O que ainda não foi visto.

Sob curadoria de Hieldis e do pesquisador e jornalista Ademar Roberto Sebben, serão expostas obras de artistas como Cícero Dias, Anita Malfatti, José Pancetti, Djanira de Motta e Silva, Heitor dos Prazeres e Ado Malagoli, citando apenas alguns. Todas obras do acervo de José Antônio e Hieldis — e nada estará à venda, é só pra fruição.

Também no dia da abertura, às 19h30min, ocorrerá ainda um bate-papo sobre Colecionismo e o mercado de arte, com a participação da colecionadora Hieldis Martins, do artista, curador e gestor cultural Carlos Trevi e da galerista Marga Pasqual, com mediação dos copresidentes da Fundação Bienal do Mercosul Márcio Carvalho e Maria Fernanda de Lima Santin.

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