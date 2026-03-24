Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Obras de Cícero Dias, Anita Malfatti, Heitor dos Prazeres e Ado Malagoli, da coleção particular de José Antônio e Hieldis Martins, serão expostas em Caxias do Sul

"O que ainda não foi visto" é o mote da mostra que ocupará a Galeria Gerd Bornheim, a partir de 1º de abril. Também na abertura ocorrerá bate-papo com mediação dos copresidentes da Fundação Bienal do Mercosul Márcio Carvalho e Maria Fernanda de Lima Santin

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