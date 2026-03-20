Novo livro do poeta Marco de Menezes explora transcendência no cotidiano

O novo livro do poeta multipremiado, Marco de Menezes, Fotossíntese para fantasmas já está em pré-venda.
A obra, que integra a Coleção Especiaria da Tan Editorial, traz poemas que se ocupam dos elementos cotidianos da experiência, ora narrando fatos prosaicos ora encarando objetos concretos, às voltas em tentar fazer abrir em ambos as frestas pequenas da incerta transcendência, esse fantasma que respira o ar da solidez extrema e precária da matéria.
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O De Menezes me disse que ainda não tem data fechada pro lançamento da obra: “talvez em abril, ou maio”. Quando eu souber te conto por aqui.