Novo livro do poeta Marco de Menezes explora transcendência no cotidiano

Marco de Menezes é poeta e médico. Com o livro "Fim das coisas velhas" (2009) foi vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura nas categorias ‘Poesia’ e ‘Livro do Ano’, em 2010. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O novo livro do poeta multipremiado, Marco de Menezes, Fotossíntese para fantasmas já está em pré-venda.

A obra, que integra a Coleção Especiaria da Tan Editorial, traz poemas que se ocupam dos elementos cotidianos da experiência, ora narrando fatos prosaicos ora encarando objetos concretos, às voltas em tentar fazer abrir em ambos as frestas pequenas da incerta transcendência, esse fantasma que respira o ar da solidez extrema e precária da matéria.

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A obra integra a Coleção Especiaria da Tan Editorial. Tan Editorial / reprodução

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