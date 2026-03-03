Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Noite para celebrar o rock gaúcho numa dobradinha com os clássicos da Legião Urbana, no San Peter, em Caxias do Sul

Quem comanda o show é a dupla J.P. Bonfá, filho de Marcelo Bonfá, baterista da Legião, e de King Jim, um dos fundadores da banda Garotos da Rua. Ingressos antecipados à venda

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