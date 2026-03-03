Noite para celebrar o rock gaúcho numa dobradinha com os clássicos da Legião Urbana, no San Peter, em Caxias do Sul

J.P. Bonfá e King Jim apresentam um show especial nesta sexta-feira, em Caxias do Sul. Chico Lisboa / Divulgação

Que te parece a dobradinha de clássicos do rock gaúcho + os hits da Legião Urbana? Pois bem, essa é a proposta do duo J.P. Bonfá (filho de Marcelo Bonfá, baterista da Legião) e da lenda King Jim (um dos fundadores da banda Garotos da Rua).

Te liga porque os caras vão tocar em Caxias numa única sessão. Vai ser nesta sexta-feira (6), a partir das 21h30min, no San Peter Music Hall (pra quem são sabe ainda fica ali na sede social do Clube Juvenil).

Além de Bonfá, o filho, e King Jim, fazem parte da banda Alexandre Avino (guitarra), Nino Henz (contrabaixo) e Giovane Albarelo (bateria).

Pinta lá! E leva no bolso a lista de pedidos. Por mim, não podem faltar Amigo Punk, da Graforréia, e Metal Contra as Nuvens, da Legião.

Quanto custa