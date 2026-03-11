Magnata Joe toca os hits da banda Charlie Brown Jr. neste fíndi, em Caxias

Aos fãs de Charlie Brown Jr., a banda caxiense Magnata Joe avisa que neste sábado (14) vai tocar os hits de Chorão e sua turma como Proibida pra Mim, Tamo Aí na Atividade, Dias de Luta, Dias de Glória, entre outros.
O show dos Magnatas vai ser no São José On Stage (Associação Recreativa e Esportiva São José - Rua Hugo Luciano Ronca, 2.526 - Caxias do Sul).
No mesmo festival se apresentam também as bandas Não repare, tocando Raimundos, e Tributo CPM 22 - Caxias.
Quanto custa
Festival Noite de Tributos com as bandas Magnata Joe, Não repare e CPM 22 - Caxias.
Ingressos a R$ 25 (+taxas), à venda no site Sympla.