'Lisa Escaladora' conquista o Troféu Carlos Urbim de melhor livro para a infância

Sissi Moreira e Carin Marchiorato, súper felizes com o Troféu Carlos Urbim 2025 pelo livro "Lisa Escaladora". Acervo pessoal / Divulgação

Bah! Mais uma súper notícia para a literatura produzida aqui na terrinha! Lisa Escaladora (Dagoia Livros), obra escrita por Carin Marchiorato e Sissi Moreira, com ilustrações da Tati Rivoire, recebeu uma linda e honrosa distinção, o Troféu Carlos Urbim de Literatura para a Infância - 2025, concedido pela Academia Rio-Grandense de Letras (ARL). A cerimônia ocorreu na quinta-feira (26), à tardinha, na sede da ARL, em Porto Alegre.

"Receber o Troféu Carlos Urbim, além do reconhecimento pela história da Lisa Escaladora é, para nós, inspiração para seguirmos com nosso propósito de levar a literatura para todas as crianças, possibilitando o ingresso delas no universo mágico das letras e das histórias. Fazendo com que despertem a curiosidade, imaginação e que tenham sonhos e coragem para ir em busca de realiza-los", disseram as autoras, durante a cerimônia.

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Lisa Escaladora, laçado em 2025, é um dos poucos livros infantis no Brasil a ter audiodescrição poética. Além disso, foi eleito o Livro do Ano de Literatura Infantil de 2025 , pela Secretaria da Educação de Piraquara, no Paraná, dentro do programa Nacional de Leitura e Escrita do MEC. A obra já tem uma versão em inglês e, agora em abril, será lançada uma versão em francês.

"Lisa Escaladora" (Dagoia Livros), escrito por Carin Marchiorato e Sissi Moreira, com ilustrações da Tati Rivoire, foi lançado em Caxias do Sul em 2025. Acervo pessoal / Divulgação

O discurso delas fechou assim, de forma lírica e poética:

"Somos iguais a Lisa, sonhamos, tentamos, tentamos, tentamos mais uma vez e hoje aqui estamos, porque resistimos, insistimos e acreditamos que merecíamos chegar ao topo. E, usando da licença poética: Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul de papel, num instante imagino a Lisa Escaladora tocando o céu".