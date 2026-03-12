Lançamento de 'O enorme — Livro de sonhos' ocorre neste sábado em Caxias

Fica a dica pra quem gosta de mergulhar nas profundezas do inconsciente. É que vai ser lançado neste sábado (14) O enorme — Livro de sonhos (Editora Patuá), escrito por Anna Barton. A sessão de autógrafos ocorre das 15h às 18h, no Zarabatana Café, que fica no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul).
No texto da contracapa, a autora coloca o leitor dentro desse espaço-sonho em trânsito através das palavras:
"Neste livro, a coleção de tipos inventados — Sonho diurno, Filossonho, O Real acordado e Sonho — é decomposição da Enorme imagem-sonho. Para isso, usou-se o travessão — roubado de Kerouac — entre cada rebordo, sobre cada símile indecifrável que é a imagem sonhada quando tentamos traduzi-la em palavras."
Pinta lá!
- A entrada é franca.
- O livro estará à venda por R$ 60.