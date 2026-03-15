Fundação Marcopolo lança talk show sobre histórias da música

A Fundação Marcopolo dá as caras com um novo projeto, em Caxias do Sul. A abertura do talk show Som da Prosa vai ser com a banda Vera Loca. A proposta é simples: gravar esse bate-papo com bandas e artistas, com músicas em formato acústico, tendo como cenário a Biblioteca Parque Fundação Marcopolo.
Os episódios terão mediação de Beto Scopel, instrumentista, produtor cultural e vencedor do Prêmio da Música Brasileira em 2013. Os conteúdos ficarão disponíveis no canal da Fundação Marcopolo no YouTube.
A gravação do bate-papo com a banda Vera Loca vai ser no 25 de março, às 19h30min. Serão disponibilizados apenas 50 ingressos, diretamente na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, mediante a doação de cinco livros em bom estado, destinados à ampliação do acervo.
Os outros nomes já confirmados para essa temporada são a cantora Shana Müller, a dupla Kleiton & Kledir e o músico e compositor nativista Luiz Marenco.
QUERO IR
- Interessados em concorrer a ingressos gratuitos para a primeira edição do programa Som da Prosa devem gravar um vídeo contando por que amam música, publicando no feed pessoal do Instagram, em colaboração com @fundacao_marcopolo e @fundacao_biblioteca.
- Os autores dos 10 vídeos com mais curtidas até a data da gravação vão ganhar entrada gratuita.
AGENDE-SE
- O quê: gravação do talk show Som da Prosa, da Fundação Marcopolo, com a banda Vera Loca.
- Quando: dia 25 de março, às 19h30mim.
- Onde: Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo (entradas pela Rua Pinheiro Machado, 410, e pela Avenida Júlio de Castilhos, 445, bairro Nossa Senhora de Lourdes), em Caxias do Sul.
- Quanto: ingressos podem ser retirados na Biblioteca Parque mediante a doação de cinco livros em bom estado.