Fundação Marcopolo lança talk show sobre histórias da música

A gravação do bate-papo com a banda Vera Loca vai ser no 25 de março. Luis Floriano / Divulgação

A Fundação Marcopolo dá as caras com um novo projeto, em Caxias do Sul. A abertura do talk show Som da Prosa vai ser com a banda Vera Loca. A proposta é simples: gravar esse bate-papo com bandas e artistas, com músicas em formato acústico, tendo como cenário a Biblioteca Parque Fundação Marcopolo.

Os episódios terão mediação de Beto Scopel, instrumentista, produtor cultural e vencedor do Prêmio da Música Brasileira em 2013. Os conteúdos ficarão disponíveis no canal da Fundação Marcopolo no YouTube.

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A gravação do bate-papo com a banda Vera Loca vai ser no 25 de março, às 19h30min. Serão disponibilizados apenas 50 ingressos, diretamente na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, mediante a doação de cinco livros em bom estado, destinados à ampliação do acervo.

Os outros nomes já confirmados para essa temporada são a cantora Shana Müller, a dupla Kleiton & Kledir e o músico e compositor nativista Luiz Marenco.

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QUERO IR

Interessados em concorrer a ingressos gratuitos para a primeira edição do programa Som da Prosa devem gravar um vídeo contando por que amam música , publicando no feed pessoal do Instagram, em colaboração com @fundacao_marcopolo e @fundacao_biblioteca.

para a primeira edição do programa Som da Prosa devem , publicando no feed pessoal do Instagram, em colaboração com @fundacao_marcopolo e @fundacao_biblioteca. Os autores dos 10 vídeos com mais curtidas até a data da gravação vão ganhar entrada gratuita.

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