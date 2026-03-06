Exposição na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás evoca memórias afetivas

Abre nesta sexta-feira (6), às 19h, a exposição Mapa de objetos guardados, na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. À mostra obras de artistas participantes do Clube de Gravura da UCS e da Associação Vacariense Atelier Livre (ASVAAL).
Sob a curadoria de Gelson Soares os visitantes podem conferir trabalhos de 26 artistas que foram convidados a desenvolver obras a partir de um gesto comum: o olhar para objetos pessoais e afetivos como ponto de partida.
"Cada trabalho nasce de um tempo íntimo: memórias de infância, heranças familiares, gestos cotidianos, perdas e permanências. Trata-se de uma cartografia do afeto. Um mapa que não aponta caminhos lineares, mas evoca o que permanece guardado nas gavetas da experiência e nos territórios da lembrança", escreve o curador Gelson Soares, no texto de apresentação da exposição.
Mapa de objetos guardados fica à mostra até o dia 5 de abril. A classificação indicativa é livre.
AGENDE-SE
- Visitação: segundas, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.
- Onde: Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 321 - bairro Panazzolo).
- Quanto: entrada franca.
Artistas participantes:
- Adriana Andreola
- Ana Graziottin
- Ana Vergamini
- Ariel Ramos
- Camila Maria dos Santos
- Clara Koppe
- Cláudio Costa
- Dionéia Balbinot
- Dyene Corrêa
- Fabiana Gasperin Rocha
- Giovana Hernani
- Heloísa Biazus
- Jack
- Jean Bastos
- Juiara Barbizan
- Larissa Fogaça
- Liliane Vieiro
- Madia Bertolucci
- Mara Galvani
- Nadiamara Paim Bossler
- Nadime Koff
- Nájia Vydia Pegorini
- Odilza Michelon
- Rebecca Veloso
- Regene Rocha
- Roseli Biazus