Escritor caxiense, em parceria com ferramentas de IA, cria cartazes de divulgação para a edição 500 do Órbita Literária

No centro dessa ilustração está Claudio Troian, um dos idealizadores do Órbita Literária. Tróia morreu no dia 30 de outubro de 2024. T.S.Marcon com uso de IA / Divulgação

Tá vendo o cartaz aí acima, pois então, é pra anunciar que na semana que vem vai rolar a histórica e bombástica edição número 500 do Órbita Literária.

Põe na agenda, o evento comemorativo vai ocorrer na segunda-feira, dia 6 de abril, claro, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.

Leia Mais Novo livro do poeta Marco de Menezes explora transcendência no cotidiano

— Usei o Gemini, IA do Google, pra vetorizar estilo cartoon dos anos 1990, as fotos individualmente de painelistas de orbitantes, do Tróia (Claudio Troian), e etc., mas depois a montagem foi toda "manual"... Bah, levei dias compondo — confidencia o escritor T.S. Marcon, orbitante de primeira ordem.

Mais uma das artes criadas por T.S Marcon com auxílio da IA. T.S.Marcon com uso de IA / Divulgação