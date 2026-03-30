Escritor caxiense, em parceria com ferramentas de IA, cria cartazes de divulgação para a edição 500 do Órbita Literária

Tá vendo o cartaz aí acima, pois então, é pra anunciar que na semana que vem vai rolar a histórica e bombástica edição número 500 do Órbita Literária.
Põe na agenda, o evento comemorativo vai ocorrer na segunda-feira, dia 6 de abril, claro, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.
— Usei o Gemini, IA do Google, pra vetorizar estilo cartoon dos anos 1990, as fotos individualmente de painelistas de orbitantes, do Tróia (Claudio Troian), e etc., mas depois a montagem foi toda "manual"... Bah, levei dias compondo — confidencia o escritor T.S. Marcon, orbitante de primeira ordem.
O quinquagésimo encontro vai ser num formato sarau — o que naturalmente evoca memórias afetivas das festas que rolavam na casa do Troian pós-Órbita, altas horas adentro. Saudades do velho, que morreu no dia 30 de outubro de 2024. Bah, o tempo passa...