Entre migalhas, muralhas e injustiças: as batalhas travadas dentro e fora do Oscar

Essa crônica é sobre a injustiça do Oscar, dito por aí como a maior premiação do cinema mundial. Na real, é sobre a nova injustiça. É que anualmente uma porção de gente reclama ao dizer que premiar (ou não) tal filme foi uma tremenda injustiça.

O Oscar nunca é — nem nunca será — o prêmio mais importante do cinema das galáxias. É, sim, o prêmio mais cobiçado da indústria cinematográfica norte-americana. A primeira cerimônia ocorreu em 16 de maio de 1929. E quase 30 anos depois o Oscar resolveu abrir uma pequena janela para premiar os melhores filmes estrangeiros — reafirmando a muralha: “nós aqui, vocês até ali”.

Por isso, chorar pelo desprezo do Oscar por O Agente Secreto, filme brasileiro com quatro indicações na edição deste ano, não faz o menor sentido. É que toda vez que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, premia algum filme de fora da indústria norte-americana — sobretudo produções latino-americanas — faz isso como se jogasse migalhas de pão no chão, esperando ver ali, de joelhos, os pobres cineastas famintos saciarem sua fome (a mesma cena pode ser vista nas inúmeras guerras que os EUA participam ou fomentam).

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O britânico Alfred Hitchcock, um dos mais influentes cineastas das galáxias, nunca foi premiado com o Oscar de melhor diretor por nenhum de seus filmes. Hitchcock, o pai do suspense, foi um cineasta com raro talento para se comunicar com as massas e com a crítica especializada. Até hoje seus filmes são idolatrados nos cursos de cinema; até hoje seus filmes impressionam quem os assiste pela primeira ou pela enésima vez.

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Hitchcock até foi indicado ao Oscar de melhor diretor, mas perdeu sempre. Seja para cineastas norte-americanos como John Ford ou Leo McCarey (que virou nota de rodapé na história do cinema) ou para o polonês e norte-americano por adoção Billy Wilder.

Em 1968, a Academia resolveu jogar migalhas ao chão para ver Hitchcock receber, de joelhos, o Oscar Honorário em reconhecimento ao conjunto de sua obra. Ao ouvir seu nome, Hitchcock entrou no palco, dirigindo-se ao púlpito, sendo ovacionado pela plateia. Ele pegou a estatueta e, aproximando-se do microfone, disse:

— Obrigado.

Ele já estava se retirando, quando o apresentador fez um gesto apontando para o púlpito, a fim de que Hitchcock prosseguisse o discurso. Aproximando-se novamente do microfone, o cineasta disse:

— Muito obrigado.

Silenciosamente, Hitchcock retirou-se daquele picadeiro entrando para a história como um dos mais importantes cineastas de todos os tempos. O circo montado pela Academia ruiu diante do “beijinho no ombro” do Hitchcock.