Eduardo Matias promove oficina de teatro inclusivo com acesso gratuito, em Caxias do Sul

Eduardo Matias ministra oficina no próximo sábado, dia 21, em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Olha só que bacana! O ator, pedagogo, diretor e produtor cultural Eduardo Matias vai ministrar a oficina Parateatro Inclusivo.

Nessa proposta formativa ele vai compartilhar metodologias e experiências voltadas à inclusão na linguagem teatral. A atividade integra as ações do projeto Além da Visão, encenação dirigida por Matias dentro do projeto Cego em Cena.

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Pra quem não tá ligado, Eduardo Matias já performou as peças Mãozinha, de caráter autobiográfico, e Essas Pessoas à Luz do Teatro, concebido a partir de políticas de fomento cultural.

Nesse percurso, o artista também realizou diversas ações formativas, incluindo 32 oficinas de teatro e dança em parceria com a artista Roberta Spader junto à instituição ARAMPA, além de novas oficinas e uma encenação adaptada à acessibilidade visual em desenvolvimento no projeto atual.

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