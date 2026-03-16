Eduardo Matias promove oficina de teatro inclusivo com acesso gratuito, em Caxias do Sul

Olha só que bacana! O ator, pedagogo, diretor e produtor cultural Eduardo Matias vai ministrar a oficina Parateatro Inclusivo.
Nessa proposta formativa ele vai compartilhar metodologias e experiências voltadas à inclusão na linguagem teatral. A atividade integra as ações do projeto Além da Visão, encenação dirigida por Matias dentro do projeto Cego em Cena.
Pra quem não tá ligado, Eduardo Matias já performou as peças Mãozinha, de caráter autobiográfico, e Essas Pessoas à Luz do Teatro, concebido a partir de políticas de fomento cultural.
Nesse percurso, o artista também realizou diversas ações formativas, incluindo 32 oficinas de teatro e dança em parceria com a artista Roberta Spader junto à instituição ARAMPA, além de novas oficinas e uma encenação adaptada à acessibilidade visual em desenvolvimento no projeto atual.
Agende-se
- O quê: oficina Parateatro Inclusivo, com Eduardo Matias.
- Quando: sábado (21), das 9h ao meio-dia.
- Onde: Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto (anexo ao Centro de Cultura Orvodás - Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo).
- Quanto: gratuita, mediante inscrições neste link.
- Faixa etária indicativa: acima de 16 anos.