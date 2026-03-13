Duas salas de exibição e mesa de banquete: saiba como assistir à cerimônia do Oscar, no Magnólia

O cinema do Restaurante Magnólia é uma das salas onde será projetada a premiação da 98ª edição do Oscar, direto dos EUA. Tiago Melo / Divulgação

A maior premiação do cinema mundial ocorre neste domingo (15), e o Restaurante Magnólia, em Canela, prepara uma noite especial para quem quer acompanhar a cerimônia do Oscar fora de casa. A programação começa às 19h30min e conta com transmissão ao vivo, gastronomia e até um bolão entre os participantes. Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site oficial do restaurante (veja abaixo).

Pensado para reunir os amantes da sétima arte e da boa gastronomia, o evento terá duas salas de exibição, o cinema e a sala da lareira, além de dois espaços de lounge voltados à interação entre o público e uma sala dedicada ao banquete — com comidinhas doces e salgadas, no formato do tradicional brunch da casa.

— A ideia é transformar a noite do Oscar em uma experiência completa, com boa comida, torcida e o clima de cinema que a premiação provoca — comenta Fernanda Chies, proprietária do Magnólia.

O ingresso inclui ainda um drink e pipoca à vontade. Para tornar a experiência mais intimista e exclusiva, a capacidade da casa será no máximo 60 pessoas, com o restaurante funcionando exclusivamente para o evento.

Torcida brasileira é pela vitória do filme "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura. Victor Jucá / Divulgação

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