Documentário registra trajetórias de mulheres nordestinas na Serra

Olha só que bacana! O cartaz acima que você vê em primeira mão é de um filme que já tô tri curioso pra assistir. Olha Eu Aqui! - Nordestinas na Serra Gaúcha, é um documentário com roteiro e direção do jornalista e escritor Nivaldo Pereira.
Aliás, Nivaldo assina uma coluna aos sábados, no Almanaque, caderno que ele criou, cuja primeira edição circulou nos dias 4 e 5 de novembro de 2000.
O curta-metragem mostra fragmentos de histórias da vida de cinco mulheres que trocaram o Nordeste brasileiro pela Serra, os desafios para a nova vida no Sul, os enfrentamentos diante de preconceitos e, ao mesmo tempo, sua adaptação ao jeito de viver na região.
O cartaz, inspirado na xilogravura de cordel, é criação de Erich Ruffato. O doc, em fase de finalização, deve estrear em abril, claro, na Sala Ulysses Geremia, do Centro de Cultura Ordovás — espaço conhecido na Serra por exibir a produção cinematográfica local.