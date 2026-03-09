Documentário registra trajetórias de mulheres nordestinas na Serra

O cartaz do filme, inspirado na xilogravura de cordel, é criação do artista Erich Ruffato. Arte de Erich Ruffato / Divulgação

Olha só que bacana! O cartaz acima que você vê em primeira mão é de um filme que já tô tri curioso pra assistir. Olha Eu Aqui! - Nordestinas na Serra Gaúcha, é um documentário com roteiro e direção do jornalista e escritor Nivaldo Pereira.

Aliás, Nivaldo assina uma coluna aos sábados, no Almanaque, caderno que ele criou, cuja primeira edição circulou nos dias 4 e 5 de novembro de 2000.

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O curta-metragem mostra fragmentos de histórias da vida de cinco mulheres que trocaram o Nordeste brasileiro pela Serra, os desafios para a nova vida no Sul, os enfrentamentos diante de preconceitos e, ao mesmo tempo, sua adaptação ao jeito de viver na região.