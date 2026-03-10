Dia de São Patrício vai ter festa antecipada e festival com quatro bandas, em Caxias do Sul

Anualmente, o São Patrício Bar comemora o seu padroeiro com diversos shows de rock. Neste ano, como o Dia de São Patrício, celebrado sempre no dia 17 de março cai numa terça-feira, a festa vai ser antecipada e rola no domingo (15), entre 15h e 22h.
Como de praxe, a festa rola dentro e fora do bar, por isso a rua Tronca, desde a esquina com a Rua Marechal Floriano, estará fechada. Antes que alguém reclame, te conto que a prefeitura de Caxias do Sul autorizou o fechamento da rua.
No palco, show com as bandas Código 4, Puro Malte, Snowblind e Cleber e Os Reis. Haverá ainda venda de chopp verde, fantasias e decoração alusiva a São Patrício.
A entrada é franca, mas sugere-se a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, por pessoa, para ter acesso à festa.
As doações serão distribuídas pela produtora cultural Márcia Grisa a pessoas em vulnerabilidade social.