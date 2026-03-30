Décio Bombassaro promove ciclo de palestras sobre filosofia em Caxias do Sul

Em 2022, Décio Bombassaro foi reconhecido como o Amigo do Livro da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Conhecido dentro e fora de sala de aula, o professor e mestre em Filosofia, Décio Bombassaro, vai encarar uma série de palestras com o mote Sobre Sábios e Filósofos. A agenda se inicia da transição de março para abril e segue até novembro, sempre na Galeria de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul.

Neste primeiro encontro desta terça-feira (31), a partir das 19h, Bombassaro versa sobre o tema Da Caverna Para a Educação.

Nos demais encontros, já antecipados em nota do meu amigo e colega de firma, o colunista social João Pulita, vai respeitar a seguinte ordem: Lições de Sêneca Para a Vida (maio), A Morte do Poeta no Exílio (junho), As Dúvidas Sobre Maquiavel (julho), Super-homem de Nietzsche (agosto), A Perda da Ideia de Pessoa (setembro), Ensaios de Re-estética (outubro) e, fechando a série, em novembro, Bombassaro vai abordar temas de caráter político.