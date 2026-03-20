Conferência pretende discutir como o cinema e a literatura podem fomentar o turismo da Serra gaúcha

Conferência Internacional sobre Turismo Literário e Cinematográfico vai ocorrer na terra de "O Quatrilho", produção filmada na Serra e que chegou ao Oscar em 1996. O filme é uma adaptação da obra do escritor José Clemente Pozenato. Divulgação / Divulgação

Quem disse que a arte não se relaciona com o turismo, ou isso é só pra metrópoles como Paris ou New York?

Pois bem, Caxias também quer entrar nessa onda. Por isso, entre quinta-feira (26) e sábado (28) vai rolar por aqui a 3ª Conferência Internacional sobre Turismo Literário e Cinematográfico.

Com o tema Economia Criativa, Inovação e Desenvolvimento Territorial, o evento reunirá pesquisadores, gestores públicos e profissionais daqui e do Exterior para discutir como narrativas, obras e produções audiovisuais podem gerar valor econômico, reputação e experiência para os destinos.

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A programação inclui sessões plenárias, palestras magnas, comunicações científicas e atividades especiais. Tudo isso no Auditório do Bloco H, na UCS.

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