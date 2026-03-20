Conferência pretende discutir como o cinema e a literatura podem fomentar o turismo da Serra gaúcha

Quem disse que a arte não se relaciona com o turismo, ou isso é só pra metrópoles como Paris ou New York?
Pois bem, Caxias também quer entrar nessa onda. Por isso, entre quinta-feira (26) e sábado (28) vai rolar por aqui a 3ª Conferência Internacional sobre Turismo Literário e Cinematográfico.
Com o tema Economia Criativa, Inovação e Desenvolvimento Territorial, o evento reunirá pesquisadores, gestores públicos e profissionais daqui e do Exterior para discutir como narrativas, obras e produções audiovisuais podem gerar valor econômico, reputação e experiência para os destinos.
A programação inclui sessões plenárias, palestras magnas, comunicações científicas e atividades especiais. Tudo isso no Auditório do Bloco H, na UCS.
Como participar
- 3ª Conferência Internacional sobre Turismo Literário e Cinematográfico.
- Vai ocorrer entre quinta-feira (26) e sábado (28), no Auditório do Bloco H, da UCS.
- As inscrições deve ser feitas até segunda-feira (23) neste site.