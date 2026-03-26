Com ingressos esgotados em Caxias, tributo a Rita Lee com Mel Lisboa ainda tem bilhetes disponíveis em Farroupilha

A atriz Mel Lisboa interpreta e canta canções da diva rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Sesc / Divulgação

A diva do rock brazuca segue arrastando multidões por onde ecoam suas canções. Tanto é que assim que foi anunciada a turnê da Mel Lisboa em tributo a Rita Lee a procura tem sido intensa. No Rio Grande do Sul a itinerância vai passar por São Leopoldo, Carazinho, Passo Fundo, Caxias do Sul, Farroupilha, Canoas, Taquara, Gravataí e Camaquã.

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Em Caxias do Sul, por exemplo, os ingressos se esgotaram há semanas. Mas quem é da Serra ainda pode ir a Farroupilha pra assistir a Mel tocar os grandes sucessos da Rita, como Lança Perfume, Mania de Você, Erva Venenosa, Doce Vampiro, Ovelha Negra, e por aí afora.

Farroupilha recebe o show-tributo no dia 13 de abril, às 19h30 no Sindilojas (Rua Nataly Valentini, 75, Centro), numa promoção do Sesc.

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Mel Lisboa canta Rita Lee