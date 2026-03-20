City Talk, promovido pelo Vivacidade, vai abordar o caso de transformação social da cidade colombiana de Medellín

Jean-Edouard, que participou da transformação da cidade colombiana, vai palestrar na Biblioteca da Fundação Marcopolo. Acervo pessoal / Divulgação

Tá ligado no caso de Medellín, na Colômbia? Outrora território alvejado por todo tipo de violência, atualmente a cidade é referência mundial em inovação. Pois então, quem estiver a fim de conhecer mais sobre essa história marca aí o compromisso pra semana que vem.

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Na próxima terça-feira (24), o cientista social Jean-Edouard Tromme (foto acima), que participou da transformação da cidade colombiana, vem mais uma vez pra Caxias. Dessa vez ele participa do City Talk, promovido pelo Vivacidade. O bate-papo se inicia às 19h, na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, apoiadora do evento.

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