City Talk, promovido pelo Vivacidade, vai abordar o caso de transformação social da cidade colombiana de Medellín

Tá ligado no caso de Medellín, na Colômbia? Outrora território alvejado por todo tipo de violência, atualmente a cidade é referência mundial em inovação. Pois então, quem estiver a fim de conhecer mais sobre essa história marca aí o compromisso pra semana que vem.
Na próxima terça-feira (24), o cientista social Jean-Edouard Tromme (foto acima), que participou da transformação da cidade colombiana, vem mais uma vez pra Caxias. Dessa vez ele participa do City Talk, promovido pelo Vivacidade. O bate-papo se inicia às 19h, na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, apoiadora do evento.
A entrada é gratuita mediante inscrição nesse link. Importante, pra ter acesso ao evento é necessário doar livros novos ou usados, com exceção de obras didáticas.