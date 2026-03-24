Cineclube Manifesto exibe 'Kids', filme de Larry Clark, em sessão seguida de debate, no Centro de Cultura Ordovás

"Kids", de Larry Clark. Reprodução / Divulgação

E lá se vão 31 anos desde o lançamento do filme que abriu um portal pra se discutir como os adolescentes do anos 1990 estavam encarando a vida.

Pra recontar essa história, Kids, de Larry Clark, com Leo Fitzpatrick e Chloë Sevigny, foi selecionado pra ser exibido pela galera do Cineclube Manifesto nesta terça-feira (24), às 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul.

Após a sessão vai rolar debate com mediação do meu amigo, o professor e realizador cinematográfico — com nome de revolucionário — Gue Martini.

Só um aviso: a indicação é 18 anos.

Sinopse: