Caxiense vence o concurso fotográfico com registro da primeira mulher do Estado a conquistar o registro profissional de pescadora

Olha só que bacana! O fotógrafo caxiense Jackson Cardoso conquistou o 1º lugar no concurso fotográfico Olhares sobre o Rio Uruguai - 2025, promovido pelo Foco - Arte e Cultura. Os resultados foram divulgados na última sexta-feira (27) e a premiação ocorre no dia 19 de abril.
A imagem vencedora do concurso, que você vê aí acima, é intitulada Dona Neli.
— Foi feita em Pirapó e retrata Neli Dutra da Costa, 69 anos, a primeira mulher do Rio Grande do Sul a conquistar o registro profissional de pescadora — conta Cardoso.
Os jurados do concurso foram os fotógrafos Artur Canellas, Tadeu Vilani e Valdir Hobus.