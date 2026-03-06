Carnaval de Caxias do Sul tem duas escolas de samba campeãs; uma com troféu e a outra sem

Após a revisão dos votos dos jurados do Carnaval caxiense, no último domingo (1º), a Acadêmicos Pérola Negra foi reconhecida, oficialmente, a escola de samba campeã em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de dez anos sem um concurso oficial no Carnaval caxiense, 2026 entra na história como o ano em que haverá uma escola campeão oficial e outra extraoficial. Explico. No último sábado (28/02), entrando madrugada de 1º de março adentro, desfilaram na "Sapucaxiense", a nossa querida Rua Sinimbu, seis agremiações. No final da tarde de domingo, os jurados decretaram a Associação Cultural Esportiva São Vicente campeã do Carnaval.

Contudo, horas depois do resultado final, a São Vicente, que a essa altura já comemorava o título com o troféu em punho, foi avisada que havia perdido o título. Como assim? Então, a Acadêmicos Pérola Negra, que havia ficado em segundo lugar, entrou com um recurso apontando suposta irregularidade no desfile da São Vicente.

Segundo a Comissão Organizadora, a análise das imagens oficiais constatou a presença de um componente fixo na alegoria (tripé) da comissão de frente da São Vicente, o que contraria o artigo 23 e seu parágrafo 2º do regulamento oficial. Com base no parágrafo 3º do mesmo artigo, foi aplicada a penalidade de redução de um ponto na pontuação geral da escola.

Em resumo, após a análise do VAR, só para usar uma linguagem futebolística, a Pérola Negra — tendo o júri reconhecido seu erro—, foi reconhecida, oficialmente, como a campeã do Carnaval 2026. Com a perda de um ponto, oficialmente, a São Vicente caiu então para o terceiro lugar.

Nas redes sociais, no entanto, as duas escolas figuram como as campeãs. A São Vicente segue com postagens exibindo o troféu, enquanto que a Pérola Negra, mesmo sem troféu, divulga que é a campeã.

Conversei com a Comissão Organizadora e eles disseram que estão cientes de que a São Vicente segue com a taça:

— Nós não iremos buscar a taça e isso já está compactuado com a Pérola Negra — disse Jéssica De Carli, integrante a Comissão Organizadora.

Disputa nas redes sociais

Nesta semana, no Instagram da escola São Vicente, foi postado um storie com a taça: "Somos campeões". Outras postagens no perfil mostram a comunidade exibindo a taça. @escola_de_samba_sao_vicente,Instagram / Divulgação

A escola São Vicente publicou um post dizendo o seguinte: "Fomos julgados. Fomos apurados publicamente. Fomos proclamados campeões. Recebemos o troféu diante da cidade. E agora, após tudo isso, vemos nossa conquista ser colocada sob questionamento. Isso é injusto. (...) Não aceitaremos que a alegria do nosso povo seja apagada por disputas que ferem o verdadeiro espírito do Carnaval. Se for preciso, vamos lutar."

No Instagram da Pérola Negra, a escola postou card anunciando ser a campeã. Na legenda da postagem foi ainda mais ousada: "É Perolaaaaaaaaaaaaaaa, p*!". @perolanegra.caxias,Instagram / Divulgação

Por sua vez, a Pérola Negra, mesmo sem ter a taça em mãos, postou um card anunciando-se campeã do Carnaval 2026, tendo como legenda: "É Perolaaaaaaaaaaaaaaa, p*!"

Nos bastidores, conversando com pessoas que lutaram (e lutam) pelo Carnaval caxiense, essa disputa não pega bem. O desgaste de ser ou não ser a campeã, dizem, é desnecessário, porque acaba ofuscando o brilho de várias comunidades que se revigoraram com um desfile que surpreendeu a todos que estiveram na Sinimbu.

Que em 2027, a harmonia se mantenha dentro e fora da "Sapucaxiense".

Veja a seguir, o resultado antes e depois da revisão do "VAR":

Resultado oficial, às 17h de domingo (1º)

Campeã: Associação Cultural Esportiva São Vicente - 179.2 pontos

Associação Cultural Esportiva São Vicente - 179.2 pontos Vice-campeã: Pérola Negra - 179 pontos

Pérola Negra - 179 pontos 3º lugar: Unidos do é o Tchan - 179 pontos

Unidos do é o Tchan - 179 pontos 4º lugar: Nação Verde e Branco - 174,4 pontos

Nação Verde e Branco - 174,4 pontos 5º lugar: XV de Novembro - 174,2 pontos

XV de Novembro - 174,2 pontos 6º lugar: Filhos de Jardel - 169,5 pontos

Resultado, após a reviravolta, às 21h25min de domingo (1º)