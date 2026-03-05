Cantora norte-americana é a principal atração do Mississippi in Concert neste final de semana

Em 2026 vai rolar a 17ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF), festival que virou do avesso a rota do blues, colocando Caxias no centro dessa cena, mesmo que a gaita que tenha vindo a tiracolo com os imigrantes italianos tenha sido a de fole e não a de boca.
Batizado de Memphis Edition, o festival aquece as turbinas a partir deste final de semana quando desembarca na Serra a norte-americana Crystal Thomas, vencedora do Living Blues Award em 2020. Os shows do aquece para o MDBF vão passar Caxias do Sul (sexta-feira, dia 6), Passo Fundo (sábado, dia 7) e Bento Gonçalves (domingo, dia 8).
Além de Crystal Thomas, se apresentam o guitarrista italiano Luca Giordano, a Hard Blues Trio, de São Francisco de Paula, com participação especial da tecladista Mari Kerber, de Porto Alegre, acompanhando a atração internacional.
O show de domingo também faz parte de uma celebração ao Dia Internacional da Mulher e terá abertura de Etiene Nadine e convidados, demonstrando o protagonismo feminino e ampliando o diálogo entre rock, soul e blues.
AGENDE-SE
Veja a seguir por onde vai passar o Mississippi in Concert neste final de semana.
- Sexta-feira (6), às 20h30min, no Complexo Fabbrica, em Caxias do Sul. Ingressos a R$ 18 (+taxas), à venda pelo site Eventiza.
- Sábado (7), às 18h, na Gare Estação Gastronômica, em Passo Fundo. Entrada franca.
- Domingo (8), às 16h, no Complexo da Estação, em Bento Gonçalves. Antecipados a R$ 25 (+taxas) no primeiro lote, R$ 35 (+taxas) no segundo lote pelo site Uniticket. Na hora, R$ 40.