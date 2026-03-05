Cantora norte-americana é a principal atração do Mississippi in Concert neste final de semana

Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

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Prévia do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) terá shows de Crystal Thomas ao lado da tecladista porto-alegrense Mari Kerber, além do guitarrista italiano Luca Giordano, e da banda Hard Blues Trio, de São Francisco de Paula

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