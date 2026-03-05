Cantora norte-americana é a principal atração do Mississippi in Concert neste final de semana

A norte-americana Crystal Thomas, vencedora do Living Blues Award, em 2020, se apresenta em Caxias, Passo Fundo e Bento Gonçalves, neste final de semana. Taki Nishino / Divulgação

Em 2026 vai rolar a 17ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF), festival que virou do avesso a rota do blues, colocando Caxias no centro dessa cena, mesmo que a gaita que tenha vindo a tiracolo com os imigrantes italianos tenha sido a de fole e não a de boca.

Batizado de Memphis Edition, o festival aquece as turbinas a partir deste final de semana quando desembarca na Serra a norte-americana Crystal Thomas, vencedora do Living Blues Award em 2020. Os shows do aquece para o MDBF vão passar Caxias do Sul (sexta-feira, dia 6), Passo Fundo (sábado, dia 7) e Bento Gonçalves (domingo, dia 8).

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Além de Crystal Thomas, se apresentam o guitarrista italiano Luca Giordano, a Hard Blues Trio, de São Francisco de Paula, com participação especial da tecladista Mari Kerber, de Porto Alegre, acompanhando a atração internacional.

O show de domingo também faz parte de uma celebração ao Dia Internacional da Mulher e terá abertura de Etiene Nadine e convidados, demonstrando o protagonismo feminino e ampliando o diálogo entre rock, soul e blues.

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AGENDE-SE

Veja a seguir por onde vai passar o Mississippi in Concert neste final de semana.