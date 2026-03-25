Campeões mundiais de tango se apresentam na abertura da Semana da Dança em Caxias do Sul

Classuda essa foto, né? Pois então, o casal argentino Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, campeões mundiais de tango em 2022, estarão em Caxias no mês que vem. Eles chegam com status de principal atração da Semana da Dança numa parceria super bacana da galera da Ballroom com a Secretaria Municipal da Cultura.
Ricardo e Constanza abrem o evento com o espetáculo Noite Porteña - Dança, Música e Cultura, no dia 24 de abril, às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).
Além da participação dos argentinos, o espetáculo contará com a presença do grupo Os Gaudérios, que integra a musicalidade ao clima do espetáculo, e também com apresentações da Ballroom Casa de Dança, representando a cena local da dança de salão.
Quanto custa
- Noite Porteña - Dança, Música e Cultura, no dia 24 de abril, às 20h, no Teatro Pedro Parenti.
- Ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na Casa da Cultura.
Atividades paralelas
- Como atividade complementar, Ricardo Astrada e Constanza Vieyto também ministrarão uma aula gratuita de tango para iniciantes. Vai ser no dia 25 de abril, às 10h30min, no Centro de Cultura Ordovás. Inscrições no perfil da Ballroom Casa de Dança no Instagram.
- Para completar a Noite Porteña, ainda no dia 25, ocorrem aulas de tango intermediário na Ballroom Casa de Dança, a partir das 14h. Inscrições pelo fone (54) 99199-5044.
- À noite, no Tri Hotel, vai rolar uma experiência completa com jantar temático, show de tango e baile com os mais diversos ritmos da dança de salão. Ingressos a R$ 220 (jantar + show) ou R$ 320 (aula + jantar + show + baile), à venda pelo fone (54) 99199-5044.