Bate-papo sobre literatura e fotografia amplia o debate sobre a construção da memória coletiva

Liliane Giordano em ilustração criada sob orientação de T.S. Marcon com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Imagem criada por IA / Divulgação

Tá vendo a imagem aqui dessa nota? Então é uma criação compartilhada: metade humana, metade máquina. A orientação para a criação da imagem foi dada pelo escritor caxiense T.S. Marcon, mas a realização, ou como se diz na linguagem popular, quem “botou a mão na massa” foi a inteligência artificial.

Dito isso, a ilustração é uma bela metáfora para Órbita Literária desta segunda-feira (23), na Livraria e Café Do Arco da Velha. A partir das 19h30min, a pesquisadora e fotógrafa Liliane Giordano conduz o bate-papo abordando o pertinente tema Entre Imagens e Palavras: fotografia e literatura na construção da memória.

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Nesse contexto, a fotografia pode ser compreendida como uma forma de escrita do tempo. Assim como a literatura organiza a experiência humana por meio das palavras, a fotografia constrói narrativas através da luz, do enquadramento e da sensibilidade do olhar. Ambas constituem linguagens capazes de registrar acontecimentos, interpretar o presente e transformar experiências individuais em memória coletiva.