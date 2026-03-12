Banquete de palavras

Há quem transite pelas livrarias, sebos, feiras do livro e bibliotecas públicas ou particulares, como um apreciador da alta gastronomia. Como se cada página pudesse ser saboreada com a fome daquele momento. Não importa se é algodão-doce, como uma despretensiosa e divertida frase de Ruth Rocha, ou em um festival de sushi para comer lendo haicais escritos por Leminski.

Cada prateleira oferece um sugestivo banquete para atender aos mais diversos gostos. É possível encontrar sabores ora delicados, ora apimentados, refinados e até revigorantes. E sempre que a literatura deságua na gastronomia, é de dar água na boca.

Devorando livros, é possível encontrar mil e uma citações de comidas e bebidas e até de parábolas sobre os famintos, como no sermão do pai à mesa em Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar; deparar-se com Um prato vazio, a faca de um lado, do outro lado o garfo, em conto de O Herói Devolvido, de Marcelo Mirisola; ou ainda saborear “um frango assado antes da guilhotina”, trecho extraído das Memórias Gastronômicas, de Alexandre Dumas.

Paulo Ribeiro escreveu, entre tantos, um livro chamado Cozinha Gorda. A narrativa do autor de Bom Jesus abre com uma lista de ingredientes colada na geladeira:

“1 ovo inteiro cozido

1 batata média

3 colheres de feijão cozido

4 colheres de sopa de legumes cozidos

2 colheres de óleo

500ml de caldo de carne”

Ribeiro não descreve o modo de preparo. Isso não impede, no entanto, que as papilas gustativas se insinuem. O certo é que esse “feijão cozido” foi selecionado à moda João Cabral de Melo Neto. O poeta de Morte e Vida Severina revela sua verve gourmet em Catar Feijão:

“Catar feijão se limita com escrever:

joga-se os grãos na água do alguidar

e as palavras na folha de papel;

e depois, joga-se fora o que boiar.”

Na coletânea Mesa Voadora, Luis Fernando Verissimo revela um traço bem particular — e cômico — dos chineses para demonstrar que gostaram de um ensopado que lhes foi servido.

“A sopa nos dá, como nenhum outro tipo de comida, a oportunidade de demonstrar nosso prazer à mesa. Os chineses, inclusive, consideram falta de educação tomar uma sopa em silêncio. Deve-se sorvê-la, ruidosamente, indicando para quem quiser ouvir, mesmo da rua, que ela está ótima e que a vida, tirando algumas passagens de extremo mau gosto, vale a pena ser saboreada.”