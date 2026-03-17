Ator caxiense Fábio Cuelli concorre à principal categoria do Prêmio Shell, o mais importante do teatro brasileiro

Tem caxiense na disputa pelo prêmio mais importante do teatro no Brasil! Então, o espetáculo Geppetto, escrito pelo porto-alegrense Nelson Diniz e encenado pelo caxiense Fábio Cuelli, que levou quatro estatuetas no Prêmio Açorianos de Teatro em 2025, concorre agora na principal categoria da 36ª edição do Prêmio Shell.
Aliás, pra quem não tá ligado, o Shell é o mais importante do teatro brazuca. Bacana, né?
Geppetto está no páreo na categoria Destaque Nacional contra Akoko Lati Wa Ni (da Bahia), Cassacos (do Ceará) e Os Arqueólogos (de Minas Gerais).
A cerimônia vai rolar nesta quarta-feira (18) no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.
A grande homenageada da noite vai ser a atriz Zezé Motta.
Estamos na torcida!