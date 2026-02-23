Secretaria da Cultura de Caxias do Sul abre chamamento público para a Semana da Dança 2026

Grupos, escolas e artistas do segmento da dança de Caxias e região, interessados em se apresentar na Semana da Dança 2026, que ocorrerá de 24 a 30 de abril, com apresentações no Teatro Pedro Parenti, já podem se inscrever. É que a Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultural abriu o chamamento público para organizar a programação.
As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de março, por meio do preenchimento de formulário online, disponível neste link.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 9301-2710 ou pelo e-mail unidadededanca@caxias.rs.gov.br.