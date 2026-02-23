Secretaria da Cultura de Caxias do Sul abre chamamento público para a Semana da Dança 2026

Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultural abre chamamento público para organizar a programação da Semana da Dana, que ocorre em abril, em Caxias do Sul.

Grupos, escolas e artistas do segmento da dança de Caxias e região, interessados em se apresentar na Semana da Dança 2026, que ocorrerá de 24 a 30 de abril, com apresentações no Teatro Pedro Parenti, já podem se inscrever. É que a Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultural abriu o chamamento público para organizar a programação.