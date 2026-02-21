Poeta caxiense ensina lições de resiliência em forma de poesia a estudantes de cidades atingidas pela enchente

Ao todo o projeto do Eucajus prevê 60 apresentações em 25 escolas da rede pública em cidades dos Vales Taquari e Sinos. Acervo pessoal / Divulgação

Te liga, o poeta caxiense Eucajus celebra 30 anos de trajetória com uma nova turnê da palestra show Xampu Poesia Sonora. A circulação do projeto se inicia em março e vai percorrer 20 municípios gaúchos impactados pelas enchentes de 2024.

Ao todo serão 60 apresentações gratuitas em 25 escolas da rede pública em cidades dos Vales Taquari e Sinos, como Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum e Roca Sales, dentre outras.

Combinando poesia, humor e filosofia, Eucajus constrói narrativas que transitam por temas como família, educação, identidade, diversidade, inclusão, ecologia, sociedade e autoestima.

— Quero oferecer aos alunos e professores dessas comunidades um momento divertido e envolvente, repleto de palavras que celebrem o ser, germinem boas atitudes, inspirem autoestima e fortaleçam a resiliência — conta Eucajus.

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