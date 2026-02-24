O passado encontra o presente através da moda em exposição na Galeria de Arte da UCS

Coleção Yojiki, de Vitória Mardero, que ficou em 1º lugar no24º Concurso UCS/Cootegal, está à mostra na exposição. Eriel Giotti / Divulgação

Até o dia 5 de março estarão à mostra onze criações de alunos que participaram do 24º Concurso UCS/ Cootegal, realizado em novembro do ano passado sob coordenação das professoras Adriana Job Ferreira Conte e Gilda De Ross. As peças podem ser vistas na Galeria de Arte da UCS, na sala 402 do Bloco J, no Campus-Sede.

A exposição convida o público a ver a moda como instrumento de linguagem, em que as peças sugerem um encontro entre o passado e o presente, inspirando novas formas de vestir e de pensar. As criações foram produzidas com tecidos 100% lã, cedidos pela Cootegal.

Entre as acadêmicas que participam da mostra estão as vencedoras da 24ª edição do concurso: Vitória Gomes Mardero, com a coleção Yojiki, que conquistou o 1º lugar e as duas menções honrosas; Gabrieli Milano Tomaz, com a criação Veraníqua - Relíquias de um Verão Ancestral; e Maria Luiza Sarate, com Passarim.

Coleção "Veraníqua - Relíquias de um Verão Ancestral", de Gabrieli Milano Toma, recebeu menção honrosa no concurso. Gabrieli Tomaz / Divulgação

Coleção "Passarim", de Maria Luiza Sarate, também recebeu menção honrosa no concurso. Natália Soares / Divulgação

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