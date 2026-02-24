O passado encontra o presente através da moda em exposição na Galeria de Arte da UCS

Até o dia 5 de março estarão à mostra onze criações de alunos que participaram do 24º Concurso UCS/ Cootegal, realizado em novembro do ano passado sob coordenação das professoras Adriana Job Ferreira Conte e Gilda De Ross. As peças podem ser vistas na Galeria de Arte da UCS, na sala 402 do Bloco J, no Campus-Sede.
A exposição convida o público a ver a moda como instrumento de linguagem, em que as peças sugerem um encontro entre o passado e o presente, inspirando novas formas de vestir e de pensar. As criações foram produzidas com tecidos 100% lã, cedidos pela Cootegal.
Entre as acadêmicas que participam da mostra estão as vencedoras da 24ª edição do concurso: Vitória Gomes Mardero, com a coleção Yojiki, que conquistou o 1º lugar e as duas menções honrosas; Gabrieli Milano Tomaz, com a criação Veraníqua - Relíquias de um Verão Ancestral; e Maria Luiza Sarate, com Passarim.
Agende-se
- O quê: exposição de peças criadas por alunos da disciplina Criação V do Curso de Moda da UCS e participantes do 24º Concurso UCS/Cootegal.
- Quando: visitação até 5 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h30min.
- Onde: Galeria de Arte da UCS - Bloco J do Campus-Sede.
- Quanto: entrada franca.