Luau das Estrelas promete ser uma noite de música e contemplação no Lumni Experience, em Gramado

Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

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Em caso de chuva o parque vai funcionar normalmente, contudo, o evento será remarcado. Ingressos à venda

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