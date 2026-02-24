Luau das Estrelas promete ser uma noite de música e contemplação no Lumni Experience, em Gramado

O primeiro Luau das Estrelas ocorre no dia 7 de março. Lumni Experience / Divulgação

Pega a dica aí de um programa pra quem curte ficar olhando para o céu, conhecendo estrelas e suas constelações.

É que vai rolar no dia 7 de março o primeiro Luau das Estrelas, no Lumni Experience, parque imersivo de luzes que fica localizado em Gramado. O parque abrirá as 19h pra esse evento.

A proposta é transformar a noite em um momento de desaceleração e encantamento. A trilha sonora ficará por conta do saxofonista Roger Sax House.

Te liga, porque em caso de chuva o parque vai funcionar normalmente, contudo, o Luau das Estrelas será remarcado para uma nova data.

O Lumni Experience fica na Estrada do Moreira, 1.700, em Gramado.

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