Luau das Estrelas promete ser uma noite de música e contemplação no Lumni Experience, em Gramado

Pega a dica aí de um programa pra quem curte ficar olhando para o céu, conhecendo estrelas e suas constelações.
É que vai rolar no dia 7 de março o primeiro Luau das Estrelas, no Lumni Experience, parque imersivo de luzes que fica localizado em Gramado. O parque abrirá as 19h pra esse evento.
A proposta é transformar a noite em um momento de desaceleração e encantamento. A trilha sonora ficará por conta do saxofonista Roger Sax House.
Te liga, porque em caso de chuva o parque vai funcionar normalmente, contudo, o Luau das Estrelas será remarcado para uma nova data.
O Lumni Experience fica na Estrada do Moreira, 1.700, em Gramado.
Quanto custa
Ingressos a R$ 119,90 (adulto) ou R$ 59,90 (infantil, meia-entrada, PCD, estudantes, moradores de Gramado e +60 anos), à venda neste site.