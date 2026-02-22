Grupo expõe artesanato raiz na Festa da Uva em Caxias do Sul

Visitantes da Festa da Uva podem comprar peças de artesanato criadas a partir de diferentes técnicas como essas duas, em frivolité. Rayza Ataide / Divulgação

Entre os clássicos destaques nos estandes de exposição da Festa da Uva sempre estão as peças de artesanato local. Um dos grupos que está presente nesta edição é o Imigrantes Della Montagna, cuja proposta é difundir as formas tradicionais de artesanato das diversas etnias da região, que correm o risco de extinção.

Em oficinas ministradas através de projetos culturais, as integrantes do grupo ensinam de forma gratuita técnicas como macramé, crochê, vagonite, hardanger, bordado em ponto cruz, frivolité , fuxicos, nhandoti, entre tantas outras.

Tradicional artesanato em palha de trigo são peças produzidas pelo grupo Imigrantes Della Montagna. Rayza Ataide / Divulgação