Grupo expõe artesanato raiz na Festa da Uva em Caxias do Sul

Entre os clássicos destaques nos estandes de exposição da Festa da Uva sempre estão as peças de artesanato local. Um dos grupos que está presente nesta edição é o Imigrantes Della Montagna, cuja proposta é difundir as formas tradicionais de artesanato das diversas etnias da região, que correm o risco de extinção.
Em oficinas ministradas através de projetos culturais, as integrantes do grupo ensinam de forma gratuita técnicas como macramé, crochê, vagonite, hardanger, bordado em ponto cruz, frivolité , fuxicos, nhandoti, entre tantas outras.
Na Festa da Uva, o Della Montagna está presente no Espaço da Economia Solidária, no Pavilhão 2, comercializando artigos tradicionais como cestas e chapéus de palha de trigo, toalhas com bordados, pinturas e macramé, entre outros materiais produzidos pelas artesãs e por alunas participantes dos projetos.