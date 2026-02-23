Em tempos de Festa da Uva, livraria caxiense realiza Filó Literário com a presença da secretária da Cultura Tatiane Frizzo

Tema do desfile cênico da Festa da Uva. "El Filò dela Mama: o grande coração", inspira a realização do Filó Literário da Livreiríssima, em Caxias do Sul.

Tá ligado na Livreiríssima? Pois então, é a mais nova livraria caxiense capitaneada pelo escritor e agitador cultural Elvio Gonçalves, ao lado da esposa e do filho.

Quem ainda não conhece o espaço que fica na Rua Marquês do Herval, 969, ao lado da Hamburgueria Jaime Rocha, no Centro, tem uma belíssima oportunidade pra visitar a Livreiríssima. É que nesta quarta-feira (25), às 18h30min, vai rolar o Filó Literário - Festa da Uva 2026 com mediação de Rejane Lisot e participação de Tatiane Frizzo, Milton Corlatti, Lisete Oselame, Luiz Carlos Erbes, José Bianchi e Marcia Ferronato.