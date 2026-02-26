Em revoada com os dragões

Em 2006 eu já tinha abandonado o visual Kurt Cobain, mais pela calvície do que pela negação ao grunge, e, apesar de ser um ávido consumidor de guitarreiras soturnas, o Nivaldo Pereira, então editor do caderno Almanaque, descobriu uma outra faceta de minha personalidade – a de leitor compulsivo.

Daí, numa dessas reuniões de pauta, o Nivaldo me convocou para escrever sobre os 10 anos da morte de Caio Fernando Abreu. Na hora gelei, porque, apesar de ter me apaixonado pelo Caio F. desde minha estreia na leitura dos deliciosos — mesmo quando ácidos — contos de Morangos Mofados, eu não era tão conhecedor de sua obra quanto o Nivaldo ou o Carlinhos Santos, que à época assinava a coluna 3por4.

Mesmo apreensivo com a responsabilidade, aceitei o desafio. Dentre as fontes a serem entrevistadas estavam amigos do coração do Caio F., como o ator Marcos Breda, o diretor de teatro Luciano Alabarse e o cineasta Guilherme de Almeida Prado.

“As pessoas têm tendência a associar a literatura dele, niilista e desesperançada, com o Caio do dia a dia. Mas o Caio tinha um lado absolutamente moleque, irônico, um humor cáustico e divertido. Adorava tirar sarro dos outros”, confidenciou Breda, na entrevista, ao que Alabarse acrescentou: “Caio era muito amigo, doce, leal, dedicado, divertido, inteligente e provocador.”

Essas declarações revelam mais do que uma faceta desconhecida dos leitores do Caio. Revelam como grande parte das pessoas confunde vida e obra, realidade e ficção. É verdade que escritores revelam muito de si em suas obras. Contudo, também despistam muito de si em suas obras.

Na crônica Venha ver os dragões publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em 25 de março de 1988, Caio escreveu: “Foi tão denso escrever Os dragões não conhecem o paraíso que, se não escrevesse, acho que morria. O livro fala de dragões, claro. Dragões, você sabe, são animais mitológicos. Dragões não existem. Como escritores, músicos, pintores, filósofos, ou todas essas pessoas que — loucas — querem sentir num mundo em que é ridículo sentir. Você tem é que ganhar, conquistar poder e glória. Os dragões desprezam esse paraíso. Têm asas, querem voar. Como anjos.”

Pois é, Caio, “sentir num mundo em que é ridículo sentir” é um ato de resistência apesar da iminente finitude que nos espera na próxima esquina; esquivar-se, porém, é só parte da loucura.

Eu desconheço a sabedoria que tu tinhas em ler os astros, mesmo assim, fitei ontem (25/02), nos 30 anos de tua morte, o céu cinzento e áspero à tua procura.