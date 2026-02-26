Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Em revoada com os dragões

Grande parte dos leitores confunde vida e obra, realidade e ficção. É verdade que escritores revelam muito de si em suas obras. Contudo, também despistam muito de si em suas obras

Marcelo Mugnol

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