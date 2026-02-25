Drops de Menta apresenta preview da coleção Vértice Outono/Inverno

Um seleto grupo de jornalistas e formadores de opinião vai ter a oportunidade de ver uma palhinha da coleção Vértice Outono/Inverno 2026 na loja conceito da Drops de Menta, em Caxias do Sul. Vértice nasce por meio da confluência de forças distintas como o calor e o frio, o concreto e o etéreo.