DJs da Level levam a cultura da diversidade para o Bloco da Ovelha, em Caxias do Sul

DJs .MariP3, Jamille, Kivasilo e Pedro Cavare prometem animar os foliões do Bloco da Ovelha, no dia 14 de fevereiro. Wellington Damin / Divulgação

Lá vem o Carnaval — a festa mais popular e mais diversa que se pode imaginar. E novamente vai rolar a afinada parceria entre a Level Cult e o Bloco da Ovelha na folia caxiense.

Marca na agenda, porque após a chegada do cortejo do bloco, no dia 14 de fevereiro, os DJs residentes da Level vão manter o pique da galera que chegar na Rua Tronca, em frente a Cervejaria Salvador.

Conhecidos por construir sets que dialogam com diferentes corpos, vivências, identidades e preferências musicais, os DJs .MariP3, Kivasilo, Jamille e Pedro Cavare, assumem — mais uma vez — o desafio de traduzir essa experiência para o Carnaval de rua, um espaço democrático por essência, onde a música conecta pessoas, histórias e diferenças.