Dicas de filmes para quem quer fugir da muvuca dos pavilhões da Festa da Uva

Kleber Mendonça Filho ao lado de Wagner Moura durante as filmagens do filme sensação dessa temporada: "O Agente Secreto", em cartaz em Caxias do Sul, Laura Castor / Divulgação

Não é só de festa da Uva que vive a agenda cultural de Caxias do Sul. No quesito cinematográfico, a dica pra quem quer distância da muvuca dos Pavilhões é conferir a programação da Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. Em cartaz indicados ao Oscar 2026, vencedor do Globo de Ouro e clássico do cinema brasileiro dos anos 1960.

Agende-se

O Agente Secreto

Victor Jucá / Divulgação

Indicado ao Oscar 2026 e vencedor do Globo de Ouro, o filme é escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho. Ambientado no Brasil de 1977, o filme acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um professor de tecnologia que deixa a movimentada São Paulo e se muda para Recife tentando fugir de um passado violento e misterioso.

De quinta a domingo, às 19h30min.

Sirat

"Sirat", dirigido por Oliver Laxe. SMC / Divulgação

Indicado da Espanha ao Oscar 2026, o filme é dirigido por Oliver Laxe. Na trama, Luis e seu filho Esteban viajam ao Marrocos em busca de Marina, filha e irmã desaparecida meses antes durante uma rave no deserto.

De quinta a domingo às 17h30min.

Feliz Aniversário em Belgrado

"Feliz Aniversário em Belgrado", dirigido por Milica Tomovic. SMC / Divulgação

Vencedor do prêmio de Melhor Filme de Estreia na sessão First Look do Festival de Locarno, o filme é dirigido por Milica Tomovic, retrata tensões íntimas em meio a um momento histórico delicado. Em Belgrado, em 1993, Marijana organiza uma festa à fantasia para o aniversário de oito anos da filha. Enquanto as crianças brincam em outro cômodo, os adultos se reúnem na cozinha, abrem garrafas e compartilham conversas que revelam frustrações, afetos e conflitos, tendo como pano de fundo uma Sérvia em transformação.

De quinta a domingo às 15h30min.

São Paulo S/A

Dirigido por Luís Sérgio Person, "São Paulo S/A" é protagonizado por Walmor Chagas. SMC / Divulgação

Clássico do cinema brasileiro volta às telas após 61 anos, símbolo de uma era do cinema nacional, São Paulo S/A, dirigido por Luís Sérgio Person, retorna em versão restaurada. Ambientado entre 1957 e 1961, o filme acompanha Carlos, vivido por Walmor Chagas, um homem da classe média que ascende profissionalmente na indústria paulistana. Apesar do sucesso financeiro, enfrenta um profundo vazio existencial. Sem perspectivas de mudança, vê na fuga a única saída possível.

De quinta a domingo, às 13h45min.

Quanto custa