Veja quem são os artistas selecionados para o Mercado de Arte, em Caxias do Sul

Saiu a lista dos artistas selecionados para as próximas edições do Mercado de Arte de 2026, que ocorre em duas sessões, nos dias 8 de fevereiro e 8 de março, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.
Com entrada gratuita, a feira reúne obras de diferentes técnicas e linguagens produzidas por artistas visuais da cidade, da Serra e da região metropolitana, como fotografias, gravuras, pinturas, esculturas, colagens e lambe-lambes, entre outras.
SELECIONADOS
- Coletivo Estúdio Rito
- Diogo Badalotti Borba
- Fabiana Wingert
- Gabriel Marques da Silva e Nicolle de Mello Aymone
- Gesiel Cardoso de Oliveira
- Hans Richard Georg
- João Paulo do Prado Neres da Silva
- Luana Stela Martini
- Marcos Alexandre Farias Fonseca
- Michael Roberto de Barros
- Milena Hoffmann Signorelli
- Sabrina Danielli Dani
- Sofia Rigotti Fiorio
- Yuri de Lima Czerwinski