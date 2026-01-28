Notas dissonantes: demissão do regente do Coro Municipal de Caxias do Sul gera debate pelas redes sociais

Artur Stockmanns Teixeira não é mais o regente do Coro Municipal de Caxias do Sul. Marina Bastos / Divulgação

Conforme o dicionário Michaelis dissonância é o “que destoa”. Ou seja, “desarmônico, destoante, discordante”. Se o ato de discordar numa reunião, por exemplo, causa ruído, imagina o quanto isso pode ser desastroso num contexto musical.

Dito isso, apresento aqui dois lados de um mesmo fato. Desde o dia 20 de janeiro, o maestro Artur Stockmanns Teixeira não é mais o regente do Coro Municipal de Caxias do Sul, cujas celebrações dos 50 anos devem ocorrer neste ano. Artur estava à frente do Coro desde 2022, sendo selecionado pela então secretária da Cultura Aline Zilli.

— A justificativa da minha demissão foi que agora o Coro Municipal está completando 50 anos, está na hora de mudar os ares e trazer alguém com mais experiência — explica Artur Stockmanns Teixeira, 28 anos, graduado em Música e pós-graduado em Regência.

A demissão causou frisson nas redes sociais, sobretudo após uma postagem da Associação de Cantores e Amigos do Coro Municipal de Caxias do Sul (leia ao final do texto), exigindo “o retorno imediato do maestro em prol de conseguirmos arcar com as demandas da prefeitura quanto à agenda de apresentações planejadas para 2026”.

A secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, entrou em contato com a coluna confirmando a demissão e disse que “a mudança está inserida em um processo de reestruturação do corpo artístico da Secretaria.” Tatiane afirma que nos próximos dias vai anunciar o novo regente.

— É um profissional de reconhecida trajetória no Rio Grande do Sul e ampla qualificação técnica na área, assegurando a continuidade das atividades e o aprimoramento artístico do grupo.

Veja a seguir o que disseram Artur Stockmanns Teixeira e Tatiane Frizzo a respeito do caso:

Tatiane Frizzo, secretária Municipal da Cultura. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"A Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul confirma o encerramento do ciclo de atuação do maestro Artur Stockmans à frente do Coro Municipal. A mudança está inserida em um processo de reestruturação do corpo artístico da Secretaria. Ainda, a Secretaria registra e agradece ao maestro pela contribuição artística e pelo trabalho desenvolvido junto ao grupo durante os anos em que esteve à frente da regência. O Coro Municipal passa a contar com um novo regente, a ser anunciado nos próximos dias, profissional de reconhecida trajetória no Estado do Rio Grande do Sul e ampla qualificação técnica na área, assegurando a continuidade das atividades e o aprimoramento artístico do grupo."

TATIANE FRIZZO, secretária Municipal da Cultura

Artur Stockmans Teixeira, ex-regente do Coro Municipal. Acervo pessoal / Divulgação

"A justificativa da minha demissão foi que agora o Coro Municipal está completando 50 anos e está na hora de mudar os ares e trazer alguém com mais experiência e que o meu trabalho não estava alinhado com o da Secretaria. Quanto à validade disso, podemos debater. Não se faz uma mudança desse calibre nas vésperas de uma comemoração de 50 anos. Porque não se quebra esse fluxo de trabalho para “inovar”, ou por algum outro motivo, justo numa data celebratória. Quebrando esse ciclo não se consegue avançar para o que estava programado para o jubileu, que era para ter acontecido no ano passado, mas por causa dos cortes (financeiros) que o Coro sofreu, isso não aconteceu. E para este ano, quando deve acontecer o jubileu, tiram o maestro."

ARTUR STOCKMANS TEIXEIRA, ex-regente do Coro Municipal de Caxias do Sul

Imagem da postagem em redes sociais da Associação de Cantores e Amigos do Coro Municipal de Caxias do Sul à respeito da demissão de Artur Stockmanns Teixeira. Instagram @acacmcs / Reprodução

NOTA DA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES

Abaixo a íntegra da nota da Associação de Cantores e Amigos do Coro Municipal de Caxias do Sul:

"No dia do início das atividades do Coro Municipal de Caxias do Sul, recebemos a triste notícia de que nosso maestro desde 2022, Artur Stockmanns Teixeira, havia sido demitido de seu posto, sem prévia comunicação com os integrantes e sem uma justificativa plausível.

A decisão foi feita apesar do planejamento feito para o Coro neste ano, que conta com um concerto já em março! Concerto esse com o qual o Coro se encontra sem um maestro para nos preparar.

Essa decisão também foi feita sem levar em consideração o trabalho impecável do maestro Artur que, através de sua metodologia, transformou o Coro numa comunidade de artistas que, além de levar o nome da cena artística de Caxias do Sul para diversas cidades do Rio Grande do Sul, também é um grupo de amigos que ama cantar em conjunto.

A Associação de Cantores e Amigos do Coro Municipal de Caxias do Sul demanda o retorno imediato do maestro em prol de conseguirmos arcar com as demandas da prefeitura quanto à agenda de apresentações planejadas para 2026, e também para continuarmos o trabalho desempenhado ao longo desses quatro anos.

Agora, o Coro fica estagnado com três concertos paralisados, possivelmente descartáveis por uma outra direção artística.