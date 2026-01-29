Neymar está machucado. Faz tempo, aliás. Desde a Copa do Mundo de 2022, o menino Ney passou dois anos e meio fora dos gramados. Nesse tempo, arredondando pra baixo, ele teve uns 15 episódios que o impossibilitaram de jogar, incluindo lesões graves, problemas musculares e períodos de recondicionamento físico.

Curiosamente — ou melhor, ironicamente —, a imprensa registrou uns 15 episódios que repercutiram mundo afora em que Neymar foi visto de festa em festa enquanto, digamos, estava de “atestado médico”.

Atualmente, paga de bom moço e pai de família, pelo menos é o que se vê pelas redes sociais, mas Neymar nunca escondeu seu histórico de dribles desconcertantes, principalmente fora de campo. Com a mesma ginga e malícia que desfila pelos gramados, o craque arrasa corações por onde passa.

Estreou na paternidade aos 19 anos, com Carolina Dias — amiga da adolescência. Dessa relação nasceu Davi, hoje com 14 anos. Com a influenciadora Bruna Biancardi ele tem duas filhas, Mavie, de dois anos, e Mel, de seis meses. Contudo, num breve rompimento com Bruna, Neymar se relacionou com a modelo Amanda Kimberlly, resultando no nascimento de Helena, de um ano.

“Neymar faz primeiro treino com bola no Santos após cirurgia”, diz a manchete dessa semana no site GloboEsporte. Fora dos gramados desde novembro do ano passado, há quem aposte que ele será o craque do hexa vestindo a camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano.

Até lá, tem muita bola pra rolar. E, no meio do caminho, o Carnaval. Pois é. Numa pesquisa rápida, descobri que o período do ano em que o Neymar mais se machuca é justamente entre janeiro e março. Curiosamente — e ironicamente — esse período costuma ser de samba e batucada regada a cerveja, purpurina e serpentina, de Norte a Sul do Brasil. Ou seja, o contexto ideal pra dribles desconcertantes.

Parafraseando Gay Talese, que comparou o resfriado de Frank Sinatra a uma “Ferrari sem gasolina” ou a “Picasso sem tinta”, Neymar machucado é como um bebê tentando dar os primeiros passos ou uma criança aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas; tombos e tropeços são inevitáveis. E quem disse que pra sambar é preciso estar 100% fisicamente?

Neymar está machucado; nem sempre fisicamente. Como se diz na linguagem futebolística, “Neymar está com o psicológico abatido.” Ou, como se reconhece no divã, o menino Ney está com sua “criança interior ferida”.