Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Neymar está machucado

Há quem aposte que ele será o craque do hexa vestindo a camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano. Até lá, tem muita bola pra rolar. E, no meio do caminho, o Carnaval

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS