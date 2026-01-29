Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Inicia temporada de sessões gratuitas da peça "Conto Contigo e Comigo" em Caxias do Sul

Montagem integra o repertório do Grupo Ueba, revisitando histórias clássicas e personagens universais como Romeu e Julieta, Peter Pan e Aquiles

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS