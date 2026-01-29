Inicia temporada de sessões gratuitas da peça "Conto Contigo e Comigo" em Caxias do Sul

Anesia Muller / Divulgação

Na virada de janeiro para fevereiro estreia a circulação do espetáculo teatral Conto Contigo e Comigo, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, que prevê seis exibições gratuitas em espaços públicos de Caxias do Sul, e seis apresentações para alunos de escolas públicas da cidade.

A estreia do projeto itinerante ocorre sábado (31), no Centro Cultural Moinho da Cascata, marcando também a reabertura das atividades e da programação do espaço. No domingo (1º), será a vez do Parque dos Macaquinhos receber o mesmo espetáculo.

Leia Mais Da Level Cult para o Planeta Atlântida

Conto Contigo e Comigo trata de temas como o amor, a morte, a cobiça, o medo, a competição e a falta de comunicação tendo como pano de fundo histórias clássicas.

A montagem, escrita e dirigida por Jonas Piccoli, e interpretada por um trio de atores do Grupo Ueba, conduz uma viagem divertida e bem-humorada pelo mundo de personagens como Romeu e Julieta, Peter Pan e Sininho, passando até mesmo por Aquiles e Napoleão Bonaparte.

O projeto de circulação da montagem é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul (LIC) e tem apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon, Randoncorp, Fundação Marcopolo e Caminho Rede de Ensino.

AGENDE-SE

Veja onde e quando ocorrem as sessões do espetáculo teatral Conto Contigo e Comigo, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, com seis apresentações gratuitas em espaços públicos de Caxias do Sul. Todas as sessões se iniciam às 17h e têm entrada franca. Em caso de chuva, as mudanças na programação serão comunicadas nas redes sociais do Grupo Ueba @grupoueba.