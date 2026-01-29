Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Duo Luanda lança primeiro som autoral e faz show especial com artistas LGBT+

No repertório, clássicos e contemporâneos da música brasileira em evento gratuito, quinta-feira, no Reffugio. Já na sexta, será disponibilizado o single "Embriaguez"

Marcelo Mugnol

