Duo Luanda lança primeiro som autoral e faz show especial com artistas LGBT+

Amanda e Lua Gabs: repertório das gurias é focado no melhor da música brasileira, dos clássicos aos contemporâneos. Taíza Stodulski / Divulgação

Tá ligado no duo Luanda? Pois então, formado por Amanda e Lua Gabs, o repertório é focado na música brasileira, bebendo tanto da fonte de clássicos quanto de artistas mais contemporâneos. Ou seja, de Elis Regina a Gal Costa, até Liniker e a banda Tuyo. De alguma forma, o que elas tocam acaba por reverberar suas origens, pois Amanda e Lua Gabs vieram de Porto Alegre e de Pernambuco, respectivamente.

— Nós estamos lançando nosso primeiro som autoral no Spotify, Embriaguez, nessa sexta-feira (30), resultado de muito suor já que foi um trabalho 100% independente, gravado em home studio, mas que garantimos ser de alta qualidade — conta Amanda.