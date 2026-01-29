Duo Luanda lança primeiro som autoral e faz show especial com artistas LGBT+

Tá ligado no duo Luanda? Pois então, formado por Amanda e Lua Gabs, o repertório é focado na música brasileira, bebendo tanto da fonte de clássicos quanto de artistas mais contemporâneos. Ou seja, de Elis Regina a Gal Costa, até Liniker e a banda Tuyo. De alguma forma, o que elas tocam acaba por reverberar suas origens, pois Amanda e Lua Gabs vieram de Porto Alegre e de Pernambuco, respectivamente.
— Nós estamos lançando nosso primeiro som autoral no Spotify, Embriaguez, nessa sexta-feira (30), resultado de muito suor já que foi um trabalho 100% independente, gravado em home studio, mas que garantimos ser de alta qualidade — conta Amanda.
Nesta quinta-feira (29), quem quiser curtir o som do duo tem uma preciosa oportunidade. É que vai rolar o especial Luanda Convida, no Reffugio. Nesse show as gurias vão gravar covers de músicas brasileiras com 10 convidados, sendo maioria artistas LGBT+. O bar abre às 19h e fica localizado na Rua Mal. Floriano, 1.083 - bairro São Pelegrino. O evento é gratuito. Pinta lá!