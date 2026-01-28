Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Da Level Cult para o Planeta Atlântida

A caxiense Mariana de Alencastro, também conhecida como .MariP3 é convidada pela marca Budweiser para levar sua curadoria musical aos ouvidos dos planetários

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS