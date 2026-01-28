Da Level Cult para o Planeta Atlântida

Te liga! Vai ter caxiense discotecando no Planeta Atlântida. A DJ e produtora da Level Cult, Mariana de Alencastro, também conhecida como .MariP3, é uma das caxienses convidadas pela marca Budweiser para levar sua curadoria musical aos ouvidos dos planetários.
Com quase 10 anos de atuação, Mari é DJ residente da Level, carinhosamente chamada de "Casaraum", onde ficou conhecida por sets que passeiam pelos anos 1980, funk, entre outras vertentes da música urbana.
No Planeta Atlântida 2026, Mari se apresentará na primeira noite, sexta-feira (30), às 21h30min no stand da marca, gravando mais um passo importante na sua trajetória e levando um pouco da cena noturna de Caxias para um dos maiores festivais do Sul do país.