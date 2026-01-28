Da Level Cult para o Planeta Atlântida

Com quase 10 anos de atuação, Mari é DJ residente da Level. Wellington Damin / Divulgação

Te liga! Vai ter caxiense discotecando no Planeta Atlântida. A DJ e produtora da Level Cult, Mariana de Alencastro, também conhecida como .MariP3, é uma das caxienses convidadas pela marca Budweiser para levar sua curadoria musical aos ouvidos dos planetários.

Com quase 10 anos de atuação, Mari é DJ residente da Level, carinhosamente chamada de "Casaraum", onde ficou conhecida por sets que passeiam pelos anos 1980, funk, entre outras vertentes da música urbana.