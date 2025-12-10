Tem caxiense na equipe que produz o podcast 'Nhexyrõ: artes indígenas em rede'

O design de áudio é assinado por Oderiê, artista não-binária, indígena do povo Charrúa, crescida em Caxias do Sul. Denis Amon / Divulgação

Olha só que bacana! Já está no ar a 2ª temporada do podcast Nhexyrõ: artes indígenas em rede. Nhexyrõ, que é uma palavra em Guarani, significa rede de conexões, caminhos, trajeto.

A nova temporada retoma o formato de entrevistas conduzidas por duas personalidades de destaque: a artista Brisa Flow e o curador e educador Idjahure Terena (veja abaixo mais detalhes sobre a equipe).

Juntos eles recebem notáveis figuras da arte indígena para aprofundar a discussão sobre o contexto atual, desafios e a força criativa dos artistas originários.

A 2ª temporada, com curadoria e apresentação de Brisa Flow e Idjahure Terena, já está disponível. Vai lá no Spotify ou no YouTube pra ver/ouvir.

O projeto Nhexyrõ é uma realização das produtoras Sem Início Sem Fim e Outro Acontecimento em parceria com o Governo Federal e o financiamento do Pró Cultura RS através do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB).

EQUIPE DO PODCAST