Tem caxiense na equipe que produz o podcast 'Nhexyrõ: artes indígenas em rede'

Olha só que bacana! Já está no ar a 2ª temporada do podcast Nhexyrõ: artes indígenas em rede. Nhexyrõ, que é uma palavra em Guarani, significa rede de conexões, caminhos, trajeto.
A nova temporada retoma o formato de entrevistas conduzidas por duas personalidades de destaque: a artista Brisa Flow e o curador e educador Idjahure Terena (veja abaixo mais detalhes sobre a equipe).
Juntos eles recebem notáveis figuras da arte indígena para aprofundar a discussão sobre o contexto atual, desafios e a força criativa dos artistas originários.
A 2ª temporada, com curadoria e apresentação de Brisa Flow e Idjahure Terena, já está disponível. Vai lá no Spotify ou no YouTube pra ver/ouvir.
O projeto Nhexyrõ é uma realização das produtoras Sem Início Sem Fim e Outro Acontecimento em parceria com o Governo Federal e o financiamento do Pró Cultura RS através do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB).
EQUIPE DO PODCAST
- Brisa de la Cordillera, mais conhecida como Brisa Flow, é curadora e apresentadora de Nhexyrõ, além de cantora, musicista, compositora, poeta, performer, produtora musical, ativista do povo Mapuche e uma das principais expoentes do futurismo indígena no Brasil.
- O design de áudio é assinado por Oderiê, artista não-binária, indígena do povo Charrúa, crescida em Caxias do Sul e, atualmente, residente em Salvador, Bahia.
- A identidade visual do projeto é de Gustavo Caboco, do povo Wapichana, que atua nas áreas das artes visuais, da literatura e do cinema.
- Mishta, nome em sânscrito que significa "doce”, é poeta, artista visual e produtora cultural e assina a direção de produção do projeto.
- A trilha sonora do programa é original, um sample criado por Kevin Brezolin a partir de uma captação de áudio na Tekoa Guaviraty Porã, aldeia Mbyá em Santa Maria.